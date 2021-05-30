【訂罄】Ferrari 812 Competizione 830CV限量版

早前Ferrari發表了比812 Superfast還要快的競技向 812 Competizione及 812 Competizione A(Targa版)，兩版本將分別限量生產999輛及599輛，而且據悉早已訂罄。

兩者都跟812 Superfast一樣，搭載6.5L V12自然吸氣引擎，不過廠方針對引擎不少零部件進行不少優化提升及調校，令最高轉速亦由 8,500rpm一舉推升至驚人的 9,500rpm，830CV最大馬力(較812 Superfast多30CV)可於9,250rpm釋放，至於692Nm峰值扭力則可於 7,000 rpm盡數釋出。搭配 7前速雙離合器波箱，0-100km/h僅需 2.85 秒，較 812 Superfast 快0.05 秒；0-200km/h亦只需 7.5 秒。此外，車上的空氣動力學套件亦提升不少，強化下壓力；並配備沿自SF90 Stradale 的前Aero制動卡鉗、首度採用獨立四輪轉向系統及全新Michelin Cup2R輪胎等。