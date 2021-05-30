「張衞健是誰」登熱搜　內地90後唔識佢！

藝人張衞健（Dicky）自2年前回歸無綫拍攝電視劇《大帥哥》後，一直享受人生，不過近日內地有消息傳出他將再現幕前，參演內地真人騷節目《追光吧哥哥2》，同場的重量級嘉賓還有同是「香港友」的吳鎮宇等，而女助教傳是內地人氣小花虞書欣及楊超越，大會實行將實力男神和當紮女神共冶一爐。相信70後的觀眾對Dicky絕不陌生，不過內地卻有90後對他表示好奇，竟然在網上熱搜「張衞健是誰」，更有網友驚訝他：「原來還是一位歌手？」

其實Dicky承載了不少80、90後的「童年回憶」，他所出演的劇集《少年張三豐》、《小魚兒與花無缺》、《我愛牙擦蘇》、《小寶與康熙》、《齊天大聖孫悟空》等無不是經典作，幾乎每一齣劇都有金句如「我係花果山水簾洞美猴皇齊天大聖孫悟空」及「係江湖上人稱水上小白龍，能夠連續3日4夜喺水中氣都唔喘，生食魚蝦蟹都面不改容嘅小白龍韋小寶」等，句句永記在劇迷心中。

他未拍劇前，更是位跳唱歌手，於1984年參加「第3屆新秀歌唱大賽」得到金獎和最突出台風獎而投身娛樂圈，在他失業時，因一次機緣下成功致電張國榮，其追夢的熱誠感動了巨星，被推薦到酒廊當歌手，還介紹Dicky為其表弟，助他圓唱歌夢。而他早前更新社交網，坐在梳化表現悠閒的他留言：「放完假！充好電！明天滿血復活去上班。」