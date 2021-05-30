自認深水埗人！吳鎮宇帶兒子落區了解貼地文化

「影帝」吳鎮宇在電影《濁水漂流》中為基層發聲，控訴香港的高樓價，籠屋與豪宅往往只是一街之隔的荒謬情況。片中他需要爆粗包括「把X！」、「係咪好X好恰先？」等對白，也因為電影有不少粗口而被評為三級，他則認為在戲中講粗口是無可厚非，是「貼地」演繹深水埗文化，他說：「粗口係呢個區嘅文化，去深水埗行兩個圈，呢啲就係佢哋嘅生活習慣。」

為演癮君子的角色，與兒子到深水埗考察的吳鎮宇，說不認同該區被標籤成罪惡溫床，反而覺得有昔日街坊街里的人情味，他說：「我基本上係深水埗人，暑期工有幾年跟阿爸做點心，所以每條街賣緊乜，有乜美食我都知道晒，依家都冇乜點變，拍戲收工都慢慢行吓，眨吓眼就行過咗深水埗，去到啲高級地方、名校，感覺幾有趣，一邊係一堆籠屋，另一邊係豪宅，好似兩個世界咁。」他又提出一個大家需要反思的問題，指假如香港沒有了深水埗會怎樣？他說：「冇晒啲cheap人，全部都係中環、銅鑼灣靚人，香港會係點？」戲中有不少對白令大眾有共鳴，他說：「戲裏面有一句係最想講嘅：『我哋呢啲瞓街嘅，係咪好恰先？攞綜援係咪一定要跪喺度先？』其實好值得大家去思考。」

講到戲中主角李麗珍1年內父母先後離世，令她大受打擊，鎮宇鼓勵說：「想同珍妹講聲，人始終要走，未走嘅人就繼續努力啦，睇好佢問鼎影后，戲中嗰班人都有幾痛嘅經歷，但都努力生存，希望佢去睇戲，借部戲同佢加油。」