葉月翼　綻放最後純真

喺日本，絕大部分女優都有拍過寫真，就連已成名嘅青春偶像都唔例外，畢竟展露自己最原始嘅本錢，係最容易吸引眾人注目、爭取人氣嘅好方法。正如最近宣布「畢業」嘅索女葉月翼，就利用寫真女優呢個身份作為跳板，為自己開拓更廣闊嘅發展空間。

樣靚又純真

童顏係好多男人嘅「死穴」，加埋性感嘅話，殺傷力非同小可。事實上，喺日本寫真界有唔少童顏女優都係憑住性感演出而贏得人氣，好似西永彩奈、栗惠美，同埋今日為大家介紹嘅葉月翼。現年22歲嘅翼妹，五官精緻，畀到人一種天真無邪嘅感覺，話佢係日本寫真界20至29歲群組最靚女又最純真嘅頭3位，相信冇乜人會有異議。身材方面，翼妹屬於纖巧型，但又未至於瘦到得棚骨，加上個子高挑、肉地白嫩，無論擺乜嘢甫士都咁誘人。

退出為自由

翼妹喺2017年出道，拍寫真嘅資歷只係4年左右，但成績都幾勁！首隻寫真映像作品已經獲得月間銷量榜第1位，2019年仲榮獲DMM年度銷量季軍添！至於佢嘅新作《最後のKISS～葉月つばさイメージ卒業作品～》亦火速成為預售排行榜冠軍！問題係，點解碟名印有「最後」同「卒業」字眼，莫非佢唔再拍寫真？冇錯！呢隻碟係翼妹嘅引退之作，事關佢已轉做自由職業者，要為H漫畫（即係色情漫畫）寫劇本，加上佢又係一名插畫家，所以唔想畀寫真女優呢份工綁住自己，希望佢日後有更好嘅發展，同埋喺得閒嗰陣為粉絲派吓福利啦！