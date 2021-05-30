罕有大談老公優點　楊思琦廚藝唔掂被嫌棄

楊思琦是2001年港姐冠軍，憑選美入行，從未做過其他工作，早前她接受挑戰，參加ViuTV的《中女唔易做》真人騷，不介意列入中女系列，覺得中女可以好靚、好健康和好潮：「早幾十年前，中女係貶義，依家好正面，但試過聽人講中女變豬扒，我又唔認同，中女唔等如豬扒。」

節目中她一人兼做4份工，包括花店賣花、台式珍珠奶茶店、派傳單和賣水果，她的角色乃真人真事，該位媽媽原本是導遊，疫情下失掉工作，而轉做「散打王」兼職做台式奶茶店和派傳單，思琦指對方工作辛苦，但照顧屋企頭頭是道。節目中她有4日都是做足全日，中間趕搭港鐵和巴士，覺得最辛苦是派傳單，除了機械式派發外，還多番食檸檬，笑說：「好多人有情緒，眼神少少不滿我阻時間，有啲講埋出口話趕時間，語氣好難接受，不過我都明，有啲人好趕，所以唔太在意上心，不過有次派水果都冇人要，就覺得有啲冷漠。」

她說女兒愛砌積木和打機，最緊要女兒開心，日後對女兒選擇工作沒有要求。母親節她與媽媽在家食飯慶祝，覺得日日都是母親節，一起食飯已感開心，至於父親節，她說：「都可以安排先生和爸爸一齊慶祝，簡單食飯，睇吓會唔會先生落廚，佢煮嘢食好好味，不過同佢慶祝，又叫佢煮就好搞笑，其實佢平時都有煮，拿手整清湯腩，整得好食過出面，（你落廚？）如果我煮，佢就會話不如佢煮，我廚藝好一般。」

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