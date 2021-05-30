肥仔@ERROR分手後仍然關心舊愛：唔想影響到佢

組合ERROR成員肥仔（梁業）早前爆出與初戀女友阿芬分手，網民更重提堪輿學家七仙羽（七師傅）曾爆佢吼住娟姐（練美娟），令練美娟成第三者嫌疑人，事後肥仔表示「吼實娟姐」只是開玩笑，而相隔「分訊」後5日，他亦首度在社交網公開談論舊愛，他發文表示：「多謝阿芬咁多年嘅陪伴，可能暫時未能繼續走落去，但係我哋會繼續支持對方。未來，我會繼續專注自己嘅工作，多謝大家關心，因為阿芬唔係公眾人物，希望我嘅事唔會影響到佢。」

除肥仔的戀情備受關注外，ERROR一眾成員的人氣也繼續上升，其中193（郭嘉駿）的個人單曲《睡到3點》觀看次數已突破100萬，他笑指：「多謝大家，《睡到三點》MV 100萬views了，我決定500萬views就死亡行星（懲罰）兩位女主角。（絕對未經當事人同意）」至於阿Dee（何啟華）的社交網粉絲人數亦突破20萬大關，他表示：「冇華麗皮囊嘅我...以為10萬followers已經好誇張，已經算超額完成，然後咁短時間內我可以再提升到20萬followers。都係嗰句：多謝你哋識我，願意去欣賞我更多。」