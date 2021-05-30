衛蘭奪音樂獎　Taylor Swift橫掃3獎做大赢家

歌手衛蘭、衛詩、林奕匡、葉巧琳、鄭俊弘及太太何雁詩等，日前揭曉「第三十二屆國際流行音樂大獎」得獎名單，更現場演繹重新編曲的應屆得獎國際金曲及日本金曲。美國樂壇天后Taylor Swift憑《Cardigan》奪得「全年至尊金曲」及「全年最受歡迎十大國際金曲」，並榮獲「全年最受歡迎女歌手」金獎，勇奪3獎成大赢家。

日本搖滾動漫歌姬LiSA一舉奪下「全年最受歡迎日本歌手」以及憑歌曲《炎》奪得「全年最受歡迎日本金曲」，成雙料金獎得主。她獲獎後表得︰「至今我也去過幾次香港演出，希望下次再去香港的時候能夠聽到大家一齊合唱《炎》。」日本殿堂級歌手玉置浩二的新專輯《Chocolate cosmos》獲得「全年最佳銷量日文專輯」，其主唱的《無垢的羽毛》亦奪下「全年最受歡迎日本金曲」銅獎。韓國當紅女團BLACK PINK及韓國人氣男團BTS亦為亞洲增光，分別登上「全年最受歡迎樂隊／組合」金獎及銀獎寶座，亦各憑歌曲《Lovesick Girls》及《Dynamite》奪得「全年最受歡迎十大國際金曲」。