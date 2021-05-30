藝人費用清單曝光！張栢芝Set個頭要6萬蚊？

女星舒淇、宋丹丹及時尚達人蘇芒等近日參加內地真人騷《五十公里桃花塢》，其中最令網民熱議的，是蘇芒發表「一日伙食費650元是不夠」的言論，同時有行內人爆料指明星每日的標準餐費是人民幣1,500元至2,000元（港幣約1,800至2,400元），更有藝人要每餐餐費人民幣1,000元（港幣約1,200元），令人嘩然。

最近內地網民又爆料，網晒一張有多位藝人包括張栢芝、張天愛、童瑤及袁姍姍等16位藝人出席活動的要求及各項費用的清單，包括化妝髮型費用、交通費、用餐費等，單是化妝髮型費用已高達人民幣35萬元（港幣約43萬元），最高的是張栢芝和張天愛，均是人民幣5萬元（港幣約6萬元）。另外，更有聲稱是從事幕後工作的網民爆料，稱有藝人會自行帶私人造型團隊來工作，向主辦方開價1日妝髮費用，由1萬元至3萬元。

由於捲入逃稅風波的內地女星鄭爽被爆收取天價片酬，日薪超過200萬元，所以明星的開銷及收入成為外間一直討論的焦點。費用清單曝光，網民質疑16位藝人只是出席一個短短數小時的活動，但化妝髮型費用已要43萬港元：「是否太奢侈？」、「在頭上設藝術品嗎？」、「娛樂圈的錢，真的不算是錢！」、「我去梳兩把出來的造型，跟你弄出來的有何分別？」