情色誘惑　乜嘢最「吊」癮？

英文「Hang」有懸掛、吊起嘅意思，但原來呢個字一旦出現喺情色世界，可以令人產生好多遐想，甚至會愈諗愈興奮。唔再吊大家癮，以下就逐個講，千祈咪走開。

＜Hang-down＞ 特大兵器

如果有女伴用「Hang-down」嚟形容閣下嘅兵器，千祈咪畀個「down」字Fake到，反而可以抬起頭做人，事關喺情色字海入面，呢個俚語暗指男士嘅兵器，仲要係大尺寸嗰隻，換句話講，對方係讚你天生異稟，你話係咪值得自豪先？

動手自娛

正如上述提到「Hang-down」暗指男士嘅兵器，所以衍生出「Hanging Five」呢個情色俚語，當中嘅「Five」係指5隻手指，而有乜嘢行為係涉及兵器同5隻手指呢？答案就係指男士嘅自娛行為嘞。

＜Hang Ten＞ 宿醉啱玩

酒逢知己千杯少！飲到High High哋，好易釋放情慾嘅禁區。外國有網站以「宿醉時最啱用嘅性愛體位」為題搞咗個選舉，結果由「Hang Ten」當選！玩法好簡單，女方先企起身，跟住彎腰，雙手各自按住自己嘅膝頭，男方則從後進行推車仔動作。呢招之所以啱宿醉時玩，理由係女方喺玩樂時嘔吐，都唔怕整污糟自己，男方只需要側頭嘔吐就冇問題。

＜Hangin' On＞ 天后演出

2008年有套美國四仔叫《Hangin' On》，當年片廠Anarchy Films講明呢套作品係以圓渾美股為賣點，但係好多四仔迷都係為咗撐Shy Love。事實上，喺2003年展開脫星生涯嘅佢，憑索樣加36D美乳而人氣爆升，出道第二年已成立經理人公司，被譽為千禧年後最具影響力脫星之一，2007年仲入選埋AVN名人堂。

同場加映：被吊起嘅推川悠里

拍AV拍到被吊起？2017年7月由REAL推出嘅《緊縛拘束吊起拷問》都算係經典。女主角推川悠里喺1990年出生，2011年以藝名「押川唯音」加入藝能界，累積一定名氣後，喺2013年轉投AV界。呢套作品之所以咁受AV迷歡迎，好大程度上同悠里嘅肉感身材有關，事關嗰對37F爆乳真係好飽滿，再者，唔少人都覺得佢係M屬性，喺片中要被吊起嚟調教，令好此道嘅AV迷無不嘆為觀止。