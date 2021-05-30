馬浚偉舞台劇硬蝕廿幾萬　黎瑞恩幫手煮飯盒好窩心

藝人馬浚偉與黎瑞恩（小恩子）晚上在葵涌為舞台劇《男人40 CEO》綵排。舞台劇原本去年演出，但因疫情延後大半年，他大讚第1次做舞台劇的小恩子進步神速，劇中也沒有遷就她，沒有當她是新人，小恩子則說：「我好緊張，自己最渣係講嘢，今次全程都要講嘢，相信唔多唔少會發台瘟。」馬浚偉則笑說：「我最驚係望住你忍唔住笑『焗蟹』，見你入咗角色個樣好真係好豬呀，哈哈。」

他指舞台劇將開10場，即使賣去所有門票，因場地限制7成半入坐，也要蝕錢，他說：「今次蝕硬，大概白白冇咗廿幾萬，同埋自己編、導、演亦冇錢收，但賺番佢（小恩子）啲飯盒錢，佢仲幫我買埋廁紙、咖啡、洗廁所水，本來仲想幫我洗埋廁所，真係感動嘅，佢好識照顧人。」小恩子笑說：「冇個女人係唔得㗎。」

小恩子早前發現胰臟生了兩個良性瘤，但因無藥可吃，她決定放棄治療保持樂觀心情，後來竟然神奇地康復，她說：「醫生話冇藥食，只可以開心啲，有啲病係屈出嚟，生死有命，所以我唔理佢、保持開心同玩，有日發燒入院順便檢查埋，但兩粒嘢竟然冇咗，得番兩個疤痕，冇做過治療，醫生都話唔知點解。」