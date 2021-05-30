【歌王X視后】同蔡思貝組隊跳唱？胡鴻鈞：驚眼球爆！

歌手胡鴻鈞（Hubert）正為無綫新劇《愛上我的衰神》趕工，但都不忘抽時間宣傳新歌《整親》，仲親自邀請樂隊Dear Jane玩Crossover互唱新歌！近日佢先Post咗其中一條片︰「同Dear Jane識咗好耐，今次係第2次合作，想試吓將首新歌加啲Band Sound元素，應該幾正！（自薦做Dear Jane第5位成員？）我有話佢哋爭個Keyboard手，但佢哋話我自己一個好似仲有個人風格…（被婉拒好Hurt？）睇怕我要再努力啲，哈哈！但我覺得歌手之間有交流係好好玩，一路都想再有合作。」

講到想組成組合，提議他可跟視后兼緋聞女友蔡思貝組隊主攻跳唱，因為之前思貝曾跳唱過其歌《到此一遊》，可謂「經驗」豐富，「默契」十足，若然成功「結合」就係歌王加視后的最強組合，同時又可抽時間「拍拖」，可謂一舉多得！Hubert聽到先扮傻反問「佢跳舞咩？」然後笑話︰「以我所知佢啱啱入咗劇組，大家都忙，跳舞真係唔好亂嚟，觀眾嘅眼球係有Quota，長期去攻擊大家個眼球會有爆煲嘅一日，就好似我之前出咗好多條跳舞片，都係挑戰緊大家條底線，我Feel到就嚟好似過咗條線，就無謂再刺激大家，等回落番先啦！（即係有機會？）咩都有可能嘅！但自覺同跳唱仲有一大段距離，不過我會繼續去嘗試、進步，除咗唱情歌，都希望有另一面畀大家見到。」