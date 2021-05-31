【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月二十己卯土開日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、安床

忌：動土、修井、飾牆

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顔色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

工作進度未如理想，宜自我檢討，調整策略。

金牛

不要被壓力拖垮自己，再忙也不能忽略休息！

雙子

太過在意主觀感受，有可能跟身邊人鬧不和。

巨蟹

易與陌生人發生爭執，謹記退一步海闊天空。

獅子

專注力稍遜，做事容易陷入原地踏步的困局。

處女

心情欠佳，想花錢麻醉自己，容易上當受騙。

天秤

身心不在狀態，令工作出現阻滯重重的感覺。

天蠍

做事精益求精是好，但不要把自己逼得太緊。

人馬

頭腦精明，購物時懂得善用優惠，盡享着數。

山羊

抽空與身邊人交流，容易獲得有價值的資訊。

水瓶

身心顯得疲憊，有可能陷入自我懷疑的低谷。

雙魚

要管好情緒，否則人緣再好也有用盡的一天！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 人緣差

鼠

人際關係緊張，易受口舌是非、私人恩怨困擾。

牛

眉精眼企，行事果斷，處理問題能擊中要害。

虎

運勢平穩，保持心態積極，不會有煩惱找上門。

兔

桃花旺，單身者魅力大增，易吸引異性注意。

龍

財運下跌，切勿洗腳唔抹腳，以免入不敷支。

蛇

有上進心，對工作很有熱誠，不難取得佳績。

馬

理想與現實有落差，理財要審慎，嚴防超支。

羊

事業運上升，有發揮才華的機會，切勿錯過！

猴

運勢不過不失，行事只要按部就班，問題不大。

雞

是日沖煞，與人約會勿遲到，以免遭受詬病。

狗

運勢大好，貴人力撐，宜及早把手上工作辦妥。

豬

精神飽滿，工作靈感不絕，給上司留個好印象。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

命運的抉擇

喝水不忘掘井人，前人種樹後人涼。萬花叢中過，片葉不沾身。

天下沒有一成不變的事物，猶如一座大廈初建階段，可以補救其不足。依《黃帝內經》講的道理，人們可以借「五運六氣」之力，去有餘而補不足。

科學是人類的智慧，是給我們的一雙翅膀，值得尊重和研究。但大多數人對先祖幾千年積累下來的中華智慧產生誤解和迷信，以為沒有科學。由於古時沒有科技的記錄，再加上不少坊間郎中利用大量電台電視報刊廣告宣傳，借用明星效應及利用其他平台刷存在感。稱自己神人，令有識人士對這文化產生反感。

還想起中國四大發明嗎？作為中華兒女是幸運的，中華民族五千年先祖所發現的優秀傳統文化，再結合現今科學實驗數據，古為今用，使到眾人受益匪淺。

借鑑古聖先賢的資料，取長補短，與時偕行，心存善念，腳踏實地，除了要增強自己的正能量，也要把喜樂傳送給其他人，這也是自利利他的因果由來。在山窮水盡疑無路的絕境中，如果能有智慧地決定命運，或許會「山重水複疑無路，柳岸花明又一春」。道家有句話：「我命在我不在天」，說的是，蒼天公平，無有分別。一命二運三風水四講陰積（因果）五讀書，只要種下好因果，善心善念便有了命運選擇的智慧。總結一句：好山好水好風水，善人善地出靈氣。