離婚袋3億贍養費！何艷娟傳暗交百億神秘富商

年僅29歲、2014年港姐季軍何艷娟人生路相當精彩。卸任港姐後與坐擁30億身家的富商閃婚閃離，據知回復單身的她，分得約3億元贍養費，繼續享受其上流生活。失婚後的她不愁寂寞，近日社交圈傳出消息，指她已再次墮入愛河，暗交百億身家神秘富商！

有指何艷娟當年為鋪路參選港姐，樣子突然「進化」，由單眼皮、臉圓圓變美人胚子，而身為港大法律系校花的她，因兼顧連串參選訓練，最終只能以3級榮譽成績畢業。向來目標明確的她，當選後順理成章踏入娛樂圈，並周旋於名人堆中，最終於2018年中與比她年長約40年的吳志誠入紙申請結婚，消息令外界嘩然，惟這段「爺孫戀」一直未被看好。

結果結婚不足一年，何艷娟宣布結束短暫婚姻關係，而她一直未有對外透露離婚原因，以及贍養費等敏感問題。據悉其前夫曾明言希望她為自己誕一子半女，然而於這方面雙方爭持不下，最終令關係決裂，前夫有感何艷娟於彼此關係上亦算有所付出，故離婚時達成共識，願意支付約3億元贍養費。雖然失婚，但何艷娟繼續其闊太生活，不時周遊列國又大晒名牌手袋，最近更被拍得到古董街「尋寶」及投資名畫，生活相當富泰。

離婚至今，何艷娟期間桃花不絕，除了被拍得與教育家陳樹渠長子陳燿璋於中環派對內激吻外，早前被傳與任職投資銀行顧問的外籍男子打得火熱，但緋聞傳出後她立即於社交平台取消關注對方，又刪除大量合照，名副其實的此地無銀，但兩段「戀聞」最終亦不了了之。而入行後何艷娟影視作品不多，但明星夢不死，「賺錢買花戴」的她，仍會間中於無綫劇集演閒角。

最近社交界傳出消息，指何艷娟原來已再覓得「真命天子」，對方身家比其前夫有過之而無不及，據知男方身家達百億。而今次何艷娟顯得更小心，以免走漏風聲摧毀愛苗，戀情非常低調，並且戀愛大過天，自從去年完成電視劇《超能使者》的拍攝後，便養尊處優，全情投入愛情。記者昨日聯絡上何艷娟，她慣性地否認戀聞，且堅稱目前沒有男友，指純屬「無聊爆料」云云。