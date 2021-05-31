【婚後專注家庭】崔智友曾傳嫁牛郎　豪擲千金打造成公司老闆

經典韓劇《天國的階梯》及《藍色生死戀2》的45歲女星崔智友，曾於2016年受訪時表示已過了結婚的時機，對結婚已沒有幻想，不過她大前年3月就驚爆與圈外男友秘婚，她當日透過親筆信公布喜訊及公開婚照，於前年12月宣布懷孕，做高齡產婦，佗B時曾客串人氣韓劇《愛的迫降》，而她於去年5月誕下女兒後專注家庭，今年開設社交網公開女兒和愛犬的照片，而她亦有繼續拍廣告Keep住曝光，氣質依然。

崔智友至今都對老公的身份十分保密，所屬的YG事務所當時表示：「不公開男方的身份是因為考慮到外界可能會對他的工作有成見。」令外界更加好奇，有韓媒就曾爆料指她的丈夫姓李，是年輕9歲的IT業界人士，正營運與生活有關的手機程式公司，而韓媒稱曾見到李某下班的樣子：「他是一名暖男，身形修長，擁有粗獷的身形。」有知情人士就指他於2014年與友人一起開公司，當時崔智友亦有幫手，而男方在與崔智友交往後曾為了女方改名，當時YG事務所就指報道內容都是毫無根據。

其後再有日媒爆料指李某曾在首爾江南區的夜店任職「牛郎」，而且相當有人氣，崔智友當時對他一見鍾情，後來崔智友將李某打造成公司企業的老闆，在對方身上大灑金錢，不過YG事務所就沒有再作出回應，而崔智友丈夫的真正身份至今仍是一個謎。