享年58歲！《新泰山》男星Joe Lara飛機失事喪命

曾於90年代憑美國劇集《新泰山》（Tarzan: The Epic Adventures）「泰山」一角走紅的美國男星Joe Lara，於美國時間前日（5月29日）早上在一場飛機失事中意外身亡，享年58歲。

而他的66歲妻子Gwen Shamblin Lara亦於空難中死亡。據知Joe夫婦等人於前日早上11時乘搭小型飛機從美國田納西州的機場起飛，他們計劃飛往佛羅里達州名勝棕櫚灘，卻不幸在田納西州的一條湖附近墜機。當地搜救人員接獲墜機消息後，立即趕往現場搜救，經一夜搜索之後發現飛機殘骸和部分遺體！據負責搜救的消防隊透露全機7名人員包括教會人士於事故中喪生。

Joe於1996年主演《新泰山》而走紅，劇集播出後大受歡迎，共播映過5季直到2000年結束。而他亦參演過另一劇集《沙灘拯救隊》（Baywatch）。他於2018年和美國Remnant Fellowship教會創辦人Gwen Shamblin結婚。他們近年於網上開設頻道《Life With Gwen and Joe》分享生活與宗教信仰。