【100%神還原】即食碗麵扭計骰第2彈出擊

豆皮烏龍麵杯麵是不少人的至愛，若然你打開杯麵時，見到的不是麵糰而是一個扭計骰，你當刻會是甚麼心情？日本東洋水產去年為了慶祝旗下產品Maruchan綠色天婦羅蕎麥麵（マルちゃん緑のたぬき天そば）推出40周年，特意與同樣迎向40周年的扭計骰聯乘，推出「天婦羅蕎麥麵扭計骰」，扭計骰上的紋路與真的麵條極度相似，就連包裝都一模一樣，所以產品一見街就在網上受到熱論。最近，她們乘勝追擊推出第二彈，以同樣受歡迎的紅色狐狸豆皮烏龍麵（マルちゃん 赤いきつねうどん）為造型，推出新款扭計骰！

與舊款一樣，這次的「豆皮烏龍麵扭計骰」的包裝同樣仿照真的即食碗麵包裝，裏面的扭計骰以3D技術製作，像真度超高。正方形的烏龍麵上有一塊豆皮，非常特別，但據說比起天婦羅，9格的豆皮太過相似，扭的難度還升級了。最盞鬼是說明書的設計，竟然造成了調味料包裝的模樣，小心不要把它撕破啊！

這款「豆皮烏龍麵扭計骰」售價是3,278日圓（含稅，約HK$233），你覺得自己能夠在5分鐘內把它KO嗎？