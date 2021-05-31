101斑點狗　陪伴扮靚兼做善事　

隨着迪士尼《101斑點狗》前傳電影《Cruella》上映，與電影相關的周邊商品亦相繼湧現。好似由台灣彩妝品牌FreshO2與迪士尼合作推出的「斑點同心系列」，靈感便來自戲中的可愛斑點狗。撇開實用性不提，單是黑白配色包裝上的可愛斑點狗圖案，已能讓狗奴1秒融化！

除了高顏值外，這個限量彩妝系列也相當有「內涵」。當中的斑點同心柔焦控油蜜粉餅，擁有極細薄的控油透明粉末，輕輕一掃即能快速定妝，保持妝容持妝不暗沉。配合白芒花籽油、甜杏仁油、葡萄籽油等多種補濕成分，能控油同時補濕，打造全天候輕盈柔焦裸妝感。至於系列中另一款斑點同心感應換色潤唇棒，則添加了神經醯胺、維他命E、西印度櫻桃萃取及天然植物油萃取等多種嫩唇配方，一抹就能為雙唇快速補水，加上獨有的pH值換色科技，塗抹後可以隨唇溫變色，即使是素顏使用，也能帶來自然粉嫩好氣色。

最難得是今回的「斑點同心系列」聯乘項目，每售出一筆訂單產品就會捐贈1公斤飼料予「台灣流浪動物救援協會」，讓愛狗人士不止化妝扮靚，也能為浪浪提供溫飽，真的是超有意義！