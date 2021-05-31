【G奶陳妍希】大食女醫生解放豪「乳」　超Cup激凸

台灣最近疫情大爆發，令到醫護人員受到關注，呢位自稱「綠肥兒」嘅索爆女醫生因為偶然喺社交網發咗幾個限時動態就被網民捕獲，發現佢制服下暗藏「胸」器，仲幾似因為電影《那些年，我們一起追的女孩》而成為宅男女神嘅陳妍希添！原來佢有唔少火辣性感照，包括比堅尼相，豪「乳」Cup咪咪大解放，目測至少G Cup添，就算包到冚都收唔埋呀！

唔少網民都驚嘆「突然有點不舒服需要看醫生」、「醫生，妳這樣我很難冷靜」、「胸大無腦的定律被推翻」！對於突然Hit爆網絡，佢都忍唔住發文回應：「沒想到1年左右沒Po文，只有偶爾發發限時（並且大部分內容好像都沒甚麼營養）的還會有人關注！」美食照，一個早餐已經包含一碗白飯、10件魚生、魚、生果、蛋糕等等，又真係好大食喎！

佢多謝大家厚愛，笑言自己係超級大食怪等級嘅吃貨！見佢社交網除咗性感相，仲有一堆一夜成名嘅佢絕對冇驕傲，仲好樂意解答一班網民讀醫嘅提問，又透露識識吹笛，樣樣精，當然仲有唔少男網民舉手想做佢男友啦，不過唔好意思喇，佢已經名花有主，被問到：「男友性方面不行，能接受嗎？」佢就用一張Cap圖「接受啦！哪次不接受了？」回應，仲話：「相愛最重要。」網民都笑言佢可以「妙手回春」可以醫番好對方！

不過佢直言收到唔少批評，包括話佢整容、醫師唔適合着比基尼等，佢就一次過反擊負評，表示工作時係專業人士，但下班後就係一般嘅女孩，打扮美麗係女生天性，只要唔影響工作表現，係冇問題，仲叫大家要堅定自己想法，唔好令自己人生留下遺憾。網民都大讚佢高IQ又高EQ，回應夠晒得體！