【不老男神】43歲元斌近照超帥　齋拍廣告夠養家

婚後非常低調的元斌，同21年前拍攝《藍色生死戀》時一樣又弗又型！

韓國43歲「一代男神」元斌於2000年與宋慧喬及宋承憲合演經典韓劇《藍色生死戀》爆紅亞洲後，僅拍了1部韓劇《命運之戀》及《太極旗揚：生死有情》等片，至2015年驚爆與42歲女星李娜英在家鄉江原道奉子成婚，同年12月兒子出世。元斌於2010年拍畢韓片《殺手代父》後，至今未有新作，僅靠拍廣告便可養起成頭家，而且生活相當低調！

神隱多年的元斌絕少露面，但卻Keep得勁弗。近日服飾品牌公開新一輯硬照，元斌先後示範多款優閒男裝，精神飽滿的他依然型爆，同21年前拍攝《藍》劇時相比，少了點清澀，但多了點男人魅，仲十足食咗防腐劑一樣，絲毫冇走樣，不愧係「不老男神」！

感壓力不敢拍劇

去年6月就有韓媒指元斌獲斟演製作費高達2.6億港元的新劇《不可殺》，惜最終未能成事，有指因為他對回歸公仔箱感壓力。老婆李娜英同樣Keep得勁好，前年她與男星李鍾碩合演韓劇《羅曼史是別冊附錄》後，亦有拍廣告吸金。

而元斌與李娜英分別於1997年及1998年各自拍廣告入行，李娜英曾在訪問中透露兩夫婦有如朋友般相處，享受平凡生活，未有刻意為未來計劃，有時也會打趣說有機會可以一齊拍戲。據悉現時他們居於韓國首爾盤浦洞的公寓，是元斌於2014年7月豪擲1,560萬港元購下的單幢舊樓，經翻新重建後，早已升值3倍以上。