林泳淘低調簽字做人妻！自爆結婚因為兩次車禍

前「東張女神」林泳淘上月宣布同拍拖14年嘅初戀男友林卓立結婚，今日（31日）佢喺社交網晒婚照，自爆已低調簽字成為人妻，佢留言：「對於新嘅身份，我仲係無乜實感。」

佢又分享初為人妻嘅感受：「對於新嘅身份，我仲係無乜實感，（努力執屋中）。不過林生就好開心，（幸福mode執屋中）。」佢又透露決定結婚係因為兩次車禍禍，令佢做出呢個人生重大決定：「話說大約係一年前，我同林生因為輪流炒車，我就帶咗佢去拜拜還神（感謝神，最緊要人冇事）師傅見到我哋個八字就話，哇，你兩個人真係天作之合，個八字咁夾嘅，有無諗住結婚呀？林生就好爽快咁話 : 有呀！」

原來睇相前師，林卓立已早有準備：「呢次係我第一次聽到自己要結婚嘅事，（事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港），跟住師傅好快就畀咗兩個日子我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日。（一切都是整定的）2021年5月29日我同林生都多了一個身份，多了一些家人，多了一份責任。但不變嘅係，我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛，直到生命終結，直到永遠永遠。」