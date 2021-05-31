Lamborghini Huracán STO香港亮相

堪稱是Huracán的終極性能之作的Huracán STO(Super Trofeo Omologata)，淨重僅1,339kg，較已十分輕量化的Huracán Performante再輕上43kg。（方偉堅攝）

擁有Lamborghini賽道基因的公路版後驅超跑、堪稱是Huracán終極性能之作的Huracán STO(Super Trofeo Omologata)日前旋風式抵港。

此車傳承自Huracán Super Trofeo EVO賽車系列及連續3屆贏得Daytona 24小時耐力賽冠軍殊榮的Huracán GT3 EVO車型，包括沿用了賽車運動所需的空氣動力學效率及輕量化技術。

要數車身最引人注目的地方有多個，包括採用一體式設計的頭冚連前沙板及包圍、設有NACA進氣口的後沙板、車頂進氣口(Air Scoop)、後引擎蓋中央鯊魚鰭及可作三段式手動調校的雙層尾翼。與Huracán Porformante相比，整體氣流效率及下壓力分別提升37%及53%。想知更多，請密切留意日後更詳盡的報道。