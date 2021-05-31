靈感煮意︰【免搓高纖】100%全麥墨西哥餅皮

上星期問各位想不想學「全麥餅皮」，很多人留言說想學，當然立即趕拍來教大家。其實在2019年，我都拍過一集三色餅皮，綠色是菠菜、橙色是車厘茄、紫色是紫椰菜，但用的是中筋麵粉。

有讀者試做時，便將白麵粉換成全麥，發現效果不理想，其實食譜中的麵粉種類，在很多情況下是不可以互換的，特別是白麵粉換成全麥。因為100%全麥粉的麵糰食譜，製作時不應該搓，否則裏頭的麥糠會像一塊又一塊小刀片般將麵筋鎅爛，導致麵糰儲不到空氣，結果又硬又實。亦因如此，坊間的自家食譜，多數會在全麥粉中溝白麵糰，我想他們不知道原因，但實情是要降低麥糠數量、提高筋性，令麵包做出來鬆軟。

今集《靈感煮意》，我將會教大家使用全麥麵粉的正確方法，就是不要搓，聽到都開心吧？立即上《東網繽Fun星網》收看這一集，做定一星期分量慢慢吃啦！

材料（5塊）

全麥麵粉 120克

糖 1茶匙

海鹽 1/2～3/4茶匙

（如餡料有鹹味，建議用1/2茶匙，如像我這樣習慣不在餡料用鹽，或者不加餡當薄餅吃，則可用3/4茶匙）

酵母 1/2茶匙（或者發粉 3/4茶匙）

水 50克

橄欖油 25克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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