欣宜許廷鏗做唔成戀人　到底差啲乜？

有種友誼叫許廷鏗、鄭欣宜！佢哋背景、外形、性格、身份十分匹配，但就係差一點點而難成情侶，雖然如此，佢哋嘅感情更勝戀人。昨日（30日）係欣宜34歲生日，身為欣宜摯友嘅許廷鏗，就花盡氹佢呢位做唔成女友嘅女性朋友開心，知道佢好鍾意做白雪公主，所以帶佢去主題公園玩番日。

佢哋兩個加埋都67歲，但仍然充滿童真，不論男女照戴老鼠頭箍扮萌，又走去城堡前情深對望，做一日公主同王子，之後冇理隻「小飛象」（機動遊戲）嘅感受，兩條友成幾百磅，照逼住坐喺隻象仔內，享受翱翔天際嘅快感，最後仲攬住一大堆毛公仔，除埋口罩影靚相賣萌，欣宜High到胸前春光乍洩添，見佢哋張張相都露出腰果眼，真係隔住個口罩都Feel到佢哋玩得好開心。

網民讚好襯

許廷鏗喺社交網除甫相外，仲同欣宜情深留言：「大拿拿識咗11年，要諗同佢去邊度慶祝實在有難度，喺呢個時候，Magical Moment出現！我發現我未同過佢去主題樂園。」欣宜都有留言：「算你識做，少少滿意。」許廷鏗就突然變咗「小貴鏗」回話：「多謝皇后娘娘。」有網民見佢哋咁Sweet，就算明知唔可能都照問：「你哋幾時結婚，真係好襯。」