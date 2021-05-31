蕭正楠擺馬國明上枱　湯洛雯冧爆等男友「收割」

藝人蕭正楠、湯洛雯（靚湯）簡淑兒及利穎怡等，下午於電視城宣傳無綫劇《一笑渡凡間》。談到劇集首播時，阿蕭有場面上長滿紫色毒瘡、瞓山頭待救的戲份，播放時間僅短短1分鐘卻拍足數日，拍攝時他更不停「畀嘢咬」，十分辛苦。阿蕭謂：「嗰個妝會不停喺夢境出現，所以成日要化，每次兩個幾鐘，好多同事幫手。」

靚湯即取笑阿蕭曾索性「打橫瞓」，情況似先人化妝，阿蕭聞言靦覥謂：「知道後冇再做啦，有時唔夠瞓真係冇辦法。（攞番封利是啦。）你畀我？」靚湯又自爆劇中多以捕快造型登場，唯一一場女妝戲被取笑「女扮男裝」，阿蕭即接口：「要有驚艷嘅感覺，我用馬國明望住佢嘅眼神嚟演戲，流晒口水咁。」

靚湯見阿蕭拖男友落水，即大發嬌嗔：「做乜我哋宣傳成日講佢啫？」阿蕭搞笑承諾待馬國明有劇出，自己會踩場贈興，靚湯即說：「咁啱喇，佢喺內地仲有成個月先返，嚟緊《寶寶大過天》宣傳靠你！」談到馬國明折返內地公幹，靚湯坦言男友已逗留約1個月：「佢應該會再留多1個月，所以《寶寶大過天》頭兩次宣傳，佢應該出席唔到。（佢又攞咗你隻公仔同行。）係，已經據為己有，唔知有冇分屍呢？（佢幾時將你據為己有？）呢層要問佢喎。」