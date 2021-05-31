簽約邵氏被網民攻擊　關嘉敏：抹煞咗我嘅努力！

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）及Odilia（陳康琪）出席活動，講到前者於ViuTV選秀節目《全民造星III》中成功彈出後，近日突然宣布簽約邵氏，事後被網民「攻擊」，指她「倒戈相向」，受訪時她直認睇到網上言論好唔開心，甚至有種被抹煞努力的感覺：「呢件事唔係我話到事，係公司嘅決定，想我喺演員方面發展，我亦尊重、明白公司。始終自己都係呢個演藝行業嘅人，覺得分開（台）咁睇唔係咁好，點解我喺《造星III》做得好，你哋會支持，但當我去到另一個台，你哋會覺得我好差，呢樣嘢係令我最唔開心，好似抹煞咗我好多努力。（網民個理解係《造星III》捧紅你，但你捨棄咗佢。）我喺節目入面都有好多努力、汗水，先造就依家嘅我。」續自爆比賽後ViuTV沒有找她傾合約事宜，問到可得悉有同屆學員簽ViuTV？她指不清楚，並說緋聞男友CY亦未動筆：「傾開偈佢話暫時都唔想簽，仲物色緊。（佢想簽唱片公司？）唔知，但佢係鍾意唱歌。」

靚樣慘成拳靶

講到Carman近日參與無綫新拳擊節目，她表示同時跟Odilia再參加另一個跳舞節目，每日練拳、排舞度日，冇時間休息，又自爆剛處女下海試對打，靚樣慘成拳靶：「打中面好想喊！未試過咁樣畀人打！但OK嘅，雖然未打過拳擊，但學過功夫，覺得幾新鮮。」ViuTV之前亦曾推出過拳擊節目《G-1格鬥會》，問到會否擔心網民又會指無綫撞橋？她無奈說：「無論我依家做啲咩，個處境都係會畀人話，只好盡力做好自己，唔好令支持我嘅人失望。」

而Odilia表示對跳舞比賽信心十足，希望可從中讓觀眾睇到她不同面貌，又自爆練舞練到周身傷，小腿內側更有撻大瘀傷，她爆笑形容似「畀鬼搣」，Carman就話拉傷大腿筋。