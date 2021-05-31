按摩超爽　男人難抵擋

唔少男人都鍾意幫襯按摩店，等班熱情好客又好手勢嘅技師招呼自己。提到按摩店，日本AV界亦有好多以此為主題嘅作品，由女優扮演嘅技師可以話招招熟練，觀眾用眼睇都已經覺得爽歪歪喇！

排出毒素

喺S1出品嘅《治愈男性美學》中，天音真比奈係一位又靚女又擁有極品巨乳嘅人氣按摩技師，唔單止侍客細心又體貼，按摩功夫更係一流！佢明白到要令每個客人都有賓至如歸嘅感覺，除咗靠按摩，仲要幫佢哋「排毒」，所以佢唔介意為客人吹奏一曲、玩手作仔、胸夾，甚至交歡，最後仲令對方爆發男之潮吹，將「毒素」一次過清晒出嚟！

一滴不漏

喺Ideapocket推出嘅《丁寧淫語美巨乳癡女技師》入面，薄身又大波嘅櫻空桃變身成為按摩技師，每次招呼客人都表現得相當進取，一臉滿足咁同對方大玩波哋，以雙手或雙峰引爆客人之後表情更加陶醉，仲會喺客人耳邊大講淫語，加上手口刺激，令客人好快就回氣，同阿妹嚟個體位交歡之樂，一次唔夠又再嚟多一次，最後搞到客人一滴不漏。

銷魂音波功

Faleno推出嘅《極度猥褻淫語美容院》，講述天川空係一位經驗老到嘅巨乳按摩師，為咗令客人心滿意足，除咗提供口舌服務外，仲會玩精油胸夾同素股，又會喺客人耳邊大講猥褻淫語，用直接刺激大腦神經嘅銷魂音波功，令客人雄風大振，喺床上一次又一次咁強勁抽送，令空妹高潮迭起，相當滿足！

簡評

有部電影講過，人類其實可以係全身都係敏感點，而前題係服侍佢嘅一方技巧到家，所以技巧精熟嘅按摩技師的確係可遇而不可求，好似今日為大家介紹嘅按摩技師系列嘅女優咁，就更加難求！當中，本仙最鍾意天音真比奈主演嘅《治愈男性美學》，原因係阿妹可愛甜美又態度親切，加埋一對巨乳又大又靚，表演波哋同胸夾，視覺刺激感零舍強烈！仲有每次完事之後，佢都會溫柔地輕撫客人，呢種體貼嘅表現令觀眾睇得好窩心。