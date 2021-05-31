曾月入10萬！Kerryta減薪戰樂壇　挾41吋長腿封神

Kerryta單飛發展前是樂隊Dusty Bottle的女主音， 無奈生不逢時，成軍不久便遇上疫情，4位男成員各有發展，要求離隊，結果成軍兩年便淪為「一碟樂隊」。早前剛推出個人新歌《心野》的她說：「樂隊連埋我有5位成員，但隊友人各有志，大家喺有共識下決定解散，都尊重佢哋意向，但覺得好可惜。」追夢出師不利，但做歌手的心從不死，今年她決定孤軍作戰，用多4年時間投放樂壇，以青春換無悔：「一入行就預咗歌手條路好難捱。」

獲封絲襪女神

做全職歌手前，她曾是月入10萬的高薪Slash（斜槓工作者），可自給自足過優質生活：「Slash即係1個人有3、4個身份，我做過Event Planner、Freelance Model同歌手等，仲有玩吓股票咁啦！依家做全職歌手，收入唔穩定，好在唱片公司幫我接吓Model工作，最近做咗運動品牌香港代言人，仲有個意大利絲襪嘅Job，平均1個月有過萬蚊收入嘅。（做咗絲襪女神？）女神就唔敢當，不過唔度都唔知，原來我腿長41吋！」

怕醜驚着泳衣

談及與前港姐亞軍周嘉玲撞樣，她直認有少少似：「佢好靚，似佢好開心。」問到可想過選美入行？她坦言自小已被家人及親戚游說選港姐：「讀小學嗰陣，佢哋已經問我有冇興趣選美，但我真係冇呢個諗法，因為要着泳衣，我對身材冇自信，加上好怕醜，咁又點參選呢！」

如此靚女，意外的是她的追求者不多，她說：「啲人成日問樂隊啲男成員係咪追過我，我可以講，一個都冇囉！朋友話我唔笑嗰陣有『厭世臉』喎！好有距離感，其實我唔係咁惡。」而她心目中的男神是方大同，大讚對方有才華，可惜入行後無緣見面。