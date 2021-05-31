Kimmy Granger　床上玩體操

Kimmy Granger有胸有長腿冇得輸！（互聯網）

美國四仔好睇嘅地方，在於脫星會表演一啲超高難度嘅體位，只係要玩到呢啲體位，身體要有番咁上下柔軟至得。不過對出身於體操運動員兼狂野系脫星Kimmy Granger嚟講，玩任何體位都冇難度！

群戰顯功架

喺美國加州出生嘅Kimmy Granger，性格好動，細個時積極參與體操運動，憑住勤力鍛煉，好快就做出成績，卻喺一次訓練中受傷，自此便離開體操隊，不過因為長期鍛煉關係，所以至今仍保持每日拉筋嘅習慣。

雖然冇辦法再喺體操界發展，但係佢卻發掘出另一個興趣，就係跳舞。高中畢業後，佢喺一間夜場表演跳艷舞，卻估唔到獲得嚟玩樂嘅四仔導演垂青，喺對方嘅邀請下，2015年去到佛羅里達州邁阿密嘅脫星事務所面試，憑住出眾嘅外形及身材，順利獲得合約，並好快得到演出機會，處女作就係為著名四仔片廠Reality Kings演出《Booty Bunch》。呢部係群戰作品，對於新進脫星嚟講並唔易演，不過Kimmy Granger卻能夠輕易駕馭，不但獲得導演讚賞，更認為佢係天生做脫星嘅材料。

獲獎無數

如此出色嘅演出，自然獲得四仔迷嘅熱愛，更吸引到其他大型片廠嘅注意，其中Wicked Pictures就睇準佢柔軟度超高嘅身體，覺得佢係個可造之材，於是搵佢演出《Your Mom's The Bomb》。片中阿妹表演好多超高難度嘅性愛體位，不但令四仔迷嘆為觀止，就連有份演出嘅脫星Cherie DeVille同Alec Knight都感到相當驚訝，而憑住呢部作品，2016年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

及後佢為Girlsway演出嘅《Faces Of Alice》，更成為事業轉捩點，事關佢不但跟多位天后級脫星合作，令佢獲益良多，喺2017舉辦嘅Spank Bank頒獎禮更榮獲「最佳曳曳脫星」及「最佳騎乘脫星」兩個獎項，至今獲獎無數嘅佢，已經成功躋身天后級位置。

Profile

出生日期：1995年5月18日

身高：155cm

三圍：32D-24-34

最近Kimmy Granger嘅床技不但有更進一步嘅提升，演出風格亦多變，扮演任何角色都難佢唔到，最重要係佢經常喺網上分享性感照及影片，呢樣更加值得粉絲支持。