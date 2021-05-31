失婚康子妮自爆多桃花豪言：冇人追就食屎啦！

回復單身的康子妮（Lily）深信愛情有「Take Two」，現階段Ready接受新戀情，唯一講到與上司的緋聞即大叫頭痛，為求「甩身」自爆桃花滿瀉身邊有幾個追求者，並霸氣說︰「如果冇嘅話我真係去食屎啦係咪要！」

Lily近日參加ViuTV節目《中女唔易做》，由保險業Top Sales挑戰做侍應，期間壓力太大爆喊，她說：「覺得做兩日嘢會影響到人哋生意，我諗到自己咁大，成日都自責得好緊要。」至於問到去年被爆跟林曉峰結束18年婚姻可有自責？她沒有正面回應，只表示現時做每件事都會想前顧後，不會輕舉妄動，更以大仔為例，大爆兩母子經常火星撞地球︰「佢太似我，我見到佢其實就係見到我自己，就勁嬲！我依家會不停改進自己，唔好去到情緒氾濫嗰個位先，聽佢心裏面嘅說話，講出嚟再搵方法解決。」

雖然曾經於婚姻路上「碰釘」，但Lily指仍然相信愛情，自言對事物、人的看法有個新定義，會更加珍惜身邊人，更漏口風話準備好再投入愛河︰「有啲嘢Timing去到就會有，我唔排除，但要時間允許，除咗保險之外仲有好多嘢做，例如要幫小朋友報學校、嚟緊有個音樂會。」講到跟上司Garry的緋聞，她大呻聽見都頭痛︰「無論做乜都好，Even我話畀你聽我唔做Artist啦！由今日開始我做米線店！傳媒咪一樣會寫，其實做呢行就係咁！佢（Garry）係我嘅上司，有好多嘢都要溝通。（嚇怕同異性相處？怕被講閒話？）如果咁諗就慘啦！我要去火星先得！有啲嘢我唔使解釋，自己知咪得囉！最緊要係我爸爸媽媽知、相信咪得囉！」

問到單身生活可有追求者？Lily即勁大反應兼豪言︰「都有㗎！如果冇嘅話我真係去食屎啦係咪要！真係好唔得！」續自爆身邊有數名追求者，若工作後有時間、加上覺得跟對方相處OK，都可嘗試發展，目前就先做朋友︰「我哋呢啲年紀又拖住兩個仔，唔係咁易搞嘛！（仔仔支持？）咁又冇講，但大家有個共識，我唔會做一啲嘢傷害佢哋，基本上我做嘅嘢佢哋都支持，如果真係有異性朋友覺得幾好，我會介紹畀佢哋識。」恨拍拖？她笑住否認，必要時可以搵細仔攬攬「止癮」，又大方說如果有新戀情會公開。