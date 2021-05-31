楊冪一條Bra帶　逾億宅男㷫合合：老婆別這樣！

內地一線女星楊冪無論眼耳口鼻、髮線、上圍、腰肢或長腿，長期都是被網民「肢解式」逐個部分去品評，例如其34D上圍即令網民以諧音為她起名「大冪冪」，纖腰則是「A4腰」等，今晚她現身家電品牌的網上直播時，以一身白色高衩裙的「OL Look」示人，其一雙遠近馳名的「筷子腿」當然成為焦點。由於高衩的關係，故楊冪走動時，令人看得一步一驚心。

在直播中楊冪笑言平時愛穿波鞋，因為今次要做直播關係，所以她說要來個「商務」一點的造型，穿了裙子及高跟鞋：「如果你們沒有拍到高跟鞋，我會生氣啊！」期間她自爆愛吃火鍋，基本上是每周一次外，更分享其中一個護膚秘方，是一定要把面膜放在小冰箱內，認為用冷冰冰的面膜會更令膚質好。

另外，直播前楊冪以這身OL打扮的造型拍了一輯唯美照，照片上載3小時，已有超過1億網民討論，皆因相中的她全程「冇腰骨」，一副懶洋洋的在梳化上趴着及躺着的拍照，就算坐着時也是扭着腰，令「筷子腿」更引人入「性」，更有網民指絕對可以跟荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）在《本能》中經典蹺腳甫士媲美。楊冪更來個「大贈送」，隨後網晒一張「出浴照」，穿着浴袍的她露香肩，肩上那條黑色Bra帶，令不少網民立刻血脈沸騰，並「認親認戚」紛紛大叫她做老婆：「今夜無眠！」、「老婆，你別這樣！」、「老婆，你是等我一起....嗎？」