【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿一庚辰金閉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：出行、立約、交易

忌：結網、鑽孔、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、6、9

幸運顔色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

有值得信任的投資項目出現，別錯失良機啊！

金牛

難以在工作上獲得成就感，宜發展個人興趣。

雙子

朋友之間要互相扶持，謹記助人為快樂之本。

巨蟹

私事干擾了工作進度，有機會因家事而破財。

獅子

別像盲頭蒼蠅，認清自己弱點，做事才會進步。

處女

回報與付出不一定成正比，保持平常心更好！

天秤

先使未來錢會好麻煩，有時清茶淡飯也好好味。

天蠍

提不起勁，對眼前發生的事感到無力又無奈。

人馬

工作量超出體能負荷，好好休息，保重身體！

山羊

超額完成上司委派的任務，有莫大成就感。

水瓶

事業運不錯，工作表現出色，易獲上司讚賞。

雙魚

花錢買享受的行為要克制，否則將自食其果。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）牛 壓力大

鼠

面對工作，很想盡力做好，卻發現事與願違。

牛

事業運下滑，預定計劃停滯不前，壓力急升。

虎

幹勁十足，生活上找到了新方向，心情大好。

兔

貴人運強，適合拓展人脈，為事業帶來助力。

龍

沒有了壓力的羈絆，可放開懷抱，追求夢想。

蛇

做人要感恩，好運時要記得回饋幫過你的人。

馬

身心狀態佳，行事高效，工作表現獲好評！

羊

分析力強，遇到突發事也能作出正確判斷。

猴

逐步走出事業低潮期，棘手問題可望解決。

雞

眉精眼企，處事認真，能迅速發現問題癥結。

狗

是日沖煞，運勢跌落低谷，信心大受打擊。

豬

神采飛揚，人緣運急升，待人接物如魚得水。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

紫微「化祿」看JetSo

較早前提及過在紫微斗數上「化忌」看人生的禁忌，今天跟大家分享一下，哪些元素令自己得益、有着數。

紫微斗數的四化是「祿、權、科、忌」，其中的化祿是代表金錢與福祿。

命宮化祿：一生的運勢順暢，財運亨通，事事順利，不愁衣食。

兄弟宮化祿：兄弟姊妹對自己有助力，在合作上有得益，可獲利。

夫妻宮化祿：配偶對自己愛護有加，婚後會令自己的運勢有所提升，尤其是在財富上更為顯著。

子女宮化祿：仔女的個性優良、有質素，在工作上有得力的下屬，能為自己在事業上排憂解難。

財帛宮化祿：一生財帛興旺，在短線的投資上可以獲利。

疾厄宮化祿：在物欲或情慾上也懂得享受，捨得付出，不會刻薄自己。

遷移宮化祿：外地比較適合自己，向外闖或做外地生意，可以為自己帶來財富。

交友宮化祿：與朋友合作有大的得着，朋友可以帶挈自己，得到豐厚的財利。

官祿宮化祿：事業可出人頭地，專注工作可得到優厚的財祿。

田宅宮化祿：家庭和睦，家運昌隆，有祖業，物業上的買賣容易獲利。

福德宮化祿：思想正面樂觀，開心快樂，福澤綿綿，快活人生。

父母宮化祿：一生與長輩緣分深厚，容易得到他們的栽培與提拔，獲得利益。