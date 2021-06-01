【高溫阿四】鄧麗欣變身「蒙面俠」熱到冇表情

藝人鄧麗欣（Stephy）最近忙於拍攝林愛華執導的電影《12日》，日前在上環拍攝一場被點去做「阿四」的戲份，現場所見，手執大手袋及一袋物品的她，烈日當空下在街頭走來走去，由於當日天氣非常悶熱，行到大汗疊細汗的她，Roll機前拿着小風扇一臉愁容，有苦自己知，但一開機即神態自若地交足戲，未有因全身「黐立立」而影響情緒。

疫情下，所有工作人員都對防疫一絲不苟，即使熱爆亦沒有「偷雞」除口罩，而Stephy為免整花妝容，戲接戲時雖未能戴口罩，但亦以布遮掩口鼻，變身「蒙面俠」。

硬食一巴催淚

對於Stephy的超強耐熱程度，林愛華指今次只屬「小兒科」，原來早前拍攝一場除夕倒數戲，Stephy在焗爆天氣下穿上厚褸、冷衫開工，更要戴頸巾！林愛華說：「嗰場係感情戲，佢要畀馬志威打一巴，佢做得好好，有啲工作人員都被佢感染到眼濕濕。拍完嗰場戲後，全場成百個臨記鼓掌叫囂，真係好似倒數咁！」

另外，近日有指Stephy的台灣男友邱勝翊（王子）在社交網直播時拒提女友，惹來情變疑雲，導演指她開工期間一直表現專業，沒有異樣。