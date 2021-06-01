東方日報C1：張栢芝出騷幾粒鐘　妝髮盛惠6萬蚊

內地藝人開銷及收入近日成為熱話，日前張栢芝及張天愛等16位藝人在上海出席時尚活動，被爆出單是化妝及髮型的總費用已高達43萬港元，當中栢芝的費用就要6萬港元。巨星排場果然非同凡響！

內地明星的天價片酬常被詬病，尤其捲入陰陽合同的一線女星范冰冰，2018年承認逃稅並要補交稅款及罰款共8億8,390萬元人民幣（約10.8億港元）後，內地有關當局推出「限薪令」等措施嚴打天價酬勞的情況。惟早前捲入找代母代孕及棄養子女風波的內地女星鄭爽，被舊愛張恒踢爆牽涉陰陽合同，劇酬日薪逾200萬港元，隨即被有關當局調查，同時令大眾再次關注藝人的收入及開銷。

女星舒淇、宋丹丹及時尚達人蘇芒等近日參加內地真人騷《五十公里桃花塢》，當中最令網民熱議的，是蘇芒發表「一日伙食費650元是不夠」的言論，同時有行內人爆料指明星每日標準餐費為1,500元至2,000元人民幣（約1,800至2,400港元），更有藝人每餐餐費要1,000元人民幣（約1,200港元），令人嘩然！

袁姍姍使費最「貼地」

最近內地網民又爆料，上載一張包括張栢芝、張天愛、童瑤及袁姍姍等16位藝人，於5月28日在上海出席活動的要求及各項費用清單。上面清楚列明化妝髮型費用、交通費、用餐費等，單是化妝髮型費用已高達35萬元人民幣（約43萬港元）！憑內地劇《太子妃升職記》爆紅的內地女星張天愛，與張栢芝的化妝及髮型費用同為5萬元人民幣（約6萬港元）；有「小章子怡」之稱、在內地劇《如懿傳》飾演「慧貴妃」的童瑤，化妝及髮型費用則為4萬元人民幣（約48,700港元）；女星袁姍姍的費用較上述3位女星「貼地」，只需1萬元人民幣（約12,170港元）。

清單曝光後，當然再度引起網民熱議，紛紛質疑藝人只是出席一個短短數小時的活動，化妝髮型費用卻要43萬港元：「是否太奢侈」、「在頭上設藝術品嗎」、「娛樂圈的錢，真的不算是錢」、「我去梳兩把出來的造型，跟你弄出來的有何分別？」同時有聲稱是從事幕後工作的網民爆料，指有藝人表示會帶來私人妝髮造型團隊，所謂的「團隊」其實只有兩個人，但每次向主辦方開出的單日妝髮費用，至少由1萬至3萬元人民幣不等。

擸津貼資助工作團隊

爆料者稱藝人身邊的助理及工作人員，除了賺取月薪及佣金外，平時就是靠向主辦方要求的交通費、餐費等作「補貼」，而藝人因本身已收取酬勞，往往會把所得的餐費等津貼「轉贈」工作人員。雖然栢芝的妝髮費用高達6萬港元，但不少幕後人員指她身為一線藝人，這個價錢尚算「合理」，更指她對團隊向來不錯，噓寒問暖之餘，又常送衫褲鞋襪。日前栢芝與其工作室團隊現身節目《讓生活好看》第2季時，就大談合作以來的感受，其經理人「叮當」表示雙方合作近10年，大讚栢芝向來善待助理們，即使其中一個助理只是入職半年，仍同樣獲信任及照顧有加。

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