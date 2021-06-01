Patrick Sir開心阿仔似自己　出世個半月已經接廣告

藝人林溥來（Patrick Sir）與太太關宛珊的愛情結晶品「洋葱頭」林若嘉（Preemo），不經不覺已出世1個半月，有仔萬事足的他，不時上載Preemo可愛片段，由於頭髮濃密兼表情多多，已吸納大批擁躉，近日Patrick Sir又於社交網出Po，上載一張Preemo皺晒眉兼口擘擘照片，赤裸上半身的他露出肚腩仔，非常得意。

Patrick Sir接受東網訪問時，透露兒子一日比一日進步，現時正調校餵夜奶時間：「我負責餵夜奶，畀太太可以休息吓！依家慢慢拉長時間，暫時可以6個鐘唔使餵，同埋佢個樣脹卜卜，網民話似我，但某啲樣又似太太小時候，只係似我多啲，內心梗係開心，可能佢個樣好男仔啦!」更指早前有姑娘上門幫兒子打針，如果其身高體重相對同月份的BB，成績屬於中上，令其開心不已。而基於Preemo外貌討人喜愛，近日引來廣告商垂青，年紀輕輕已識得搵錢，對此Partrick Sir表示：「佢識幫手搵家用，叻仔！係一個酒店月子服務網上廣告，到時係太太同個仔出鏡，雖然我冇份，但都會在場影低佢哋呢個珍貴畫面。」