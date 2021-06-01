拳撃初哥吳業坤玩挑機　謝東閔：我已經打爆咗佢！

無綫即將迎接奧運，日前記者會副總經理曾志偉表示有意於奧運倒數5日前大搞「明星奧運會」，結果真的成事，預計6月舉行，據知多項運動中，拳賽方面最多藝人報名參加，其他項目包括田徑、游泳、沙排、推鉛球等。

無綫亦即找來有多次拳賽經驗的崔建邦為藝人擔任導師及作今次統籌，現時有8位藝人正努力練拳當中，當中包括謝東閔、吳業坤、羅孝勇、容天佑、何慈茵、李君妍、孟希璘、潘梓鋒。當中學過拳的有謝東閔、羅孝勇，而李君妍及孟希璘雖然有功夫底子，但對於拳擊就是「初哥」，何慈茵就參加過ViuTV《G-1格鬥會》，亦有武功底子，而上年開始學空手道的吳業坤亦是初哥一名，但他卻夠膽死向曾學拳的謝東閔「挑機」，指他最靚仔，更公然表示要打爆東閔最煞食的眼睛。

不過，謝東閔受訪時說：「我已經打爆咗佢啦！（追住佢嚟打？）唔係，我就住佢嚟打，但都打爆咗佢，佢已經知錯！」謝東閔曾學泰拳、巴西柔術等，但最勁的都是曾上台打過拳賽的羅孝勇，東閔說：「依家都加緊練習，我想磅數方面再減吓先，所以都有跑步同食得清淡啲，希望6日內減8磅，橫豎6月尾都要開劇，依家減定都好。」

而吳業坤之前練得太辛苦，搞到周身火，要教練崔建邦幫佢刮痧，講到東閔指已打爆他時，他都唔認輸：「未到最後都唔知咩事，我真係好努力練習，自己都有信心嘅，係驚對眼啫！因為啱啱做完矯視，醫生話冇問題，但碰撞嘅嘢就唔知喇！」問他有甚麼撒手鐧時，他謂：「用我嘅『長處』囉！（邊度？）對手，我對手夠長嘛！可以拉開啲個距離。」

而何慈茵受訪時謂：「如果今次比起其他藝人，我係比較大膽，因為唔怕食拳，但技巧上都要時間去PICK UP，但今次最主要唔係計輸贏，係想突破自己，自己個人純拳擊上面嘅進步，無論TVB安排乜嘢對手畀我都好，最緊要係能夠打出一場精彩嘅比賽就得。」