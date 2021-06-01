日本「第一女神」原來係最大照騙案！Cammi王卓淇都要輸

依家網絡詐騙手法層出不窮，畀人呃錢故然唔開心，不過身外物總會有機會搵得番，但如果係個心畀人呃咗，尤其係「照騙」，分分鐘會成世都心痛！就好似香港「代表」𡃁模謝芷蕙（Cammi）同前港姐王卓淇咁，每次喺電視前見到佢哋真身，宅男個心都會戚一戚…

唔好以為佢哋已經好過分，估唔到日本第一女神景井陽菜先係史上最大照騙案！23歲嘅佢唔係執相咁簡單，愛玩短視頻嘅佢拍第一條化妝片就已經爆紅，Cute到爆又愛搞怪，社交網擁有近30萬人Follow，個個Post都有破萬Like，仲引得幾十間娛樂公司想同佢簽約，不過伊人始終未首肯，原來佢係有嘢「唔見得人」…

不過佢最出名嘅，其實係搞Fashion出身嘅佢，一身獨特衣着令佢好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，佢就試過多次着上造型突出嘅長Boots襯超短褲，驟眼一睇個個都以為佢當眾拉低條褲，真係嚇親人。

人紅是非多，有網友就搵到景井陽菜早期影片，發現佢以前的居然係國字口面，成塊面比依家大一倍，驚呼同短視頻嘅可愛樣差太遠。點知佢見真樣曝光後，都唔再收埋，索性上埋電視節目任人睇，喺零濾鏡下，令佢Pizza面同哨牙更加無所遁形。