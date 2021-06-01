「雲頂夢號」6月抵港　夏日海上遊航線推出暑期早鳥優惠

【營業資訊】雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪宣布，調配「雲頂夢號」於6月抵達香港，率先於7月正式恢復香港母港營運，並推出兩晚及三晚Super Summer Seacations夏日海上遊航線，包括逢周五出發的兩晚「周末漫郵Seacation」、逢周三出發的兩晚「平日郵閒Seacation」，以及逢周日出發的三晚「郵長假期Seacation」。星夢郵輪特別推出暑期早鳥推廣優惠，以雙人同房計算，兩晚入住海景露台客房郵輪假期價格每人HK$1,188起，即日起開放予公眾預訂。

星夢郵輪的15萬噸巨輪「雲頂夢號」可載客3,300人（下舖床位），獲郵輪業界權威指南《2020伯利茲郵輪年鑑》評選為「世界十大最佳大型郵輪」，匯集適合一家大小的娛樂、美食及休閒活動與設施。適逢暑假的旅遊旺季，星夢郵輪特別為家庭旅客安排一系列寓教於樂的闔家歡節目，除了各式工作坊和趣味遊戲，包括航海講座、魔術教學、電腦及流動裝置學堂外，旅客更可乘着出海遊玩的機會，一嘗「輪船找找看」遊戲的樂趣，透過尋找海面上不同船舶的影蹤，加深對區內海事業界的了解，成功找到最多船舶影蹤的旅客，更能得到「雲頂夢號」船上親筆簽名的特別禮品。

在不能出境旅遊的日子，星夢郵輪特別為旅遊愛好者帶來「海上遊世界」目的地主題旅遊體驗，將世界各地的人氣體驗帶到「雲頂夢號」，包括海上日本祭、美酒佳餚巡禮、德國啤酒節、特色海上夜市、萬聖節之夜、北歐聖誕節慶等主題航次，讓旅客一解對外遊觀光的思念。

為了保障全船旅客及船員的健康與安全，除了減低載客量之外，所有郵輪上舉辦的活動亦將會嚴格遵循香港政府頒佈的衞生安全指引，以及嚴格落實人流管控和社交距離措施，以確保旅客能盡情投入最安全最安心的郵輪假期。