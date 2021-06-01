準備搶爆！KAWS重磅聯名又嚟喇！

紐約藝術家KAWS創作的涉獵範疇向來甚廣，從平面畫作、大型雕塑、藝術玩具以至時裝波鞋都可以見到其蹤影，剛剛先在英國布里斯托發布完最新一站《KAWS：HOLIDAY》玩巨型COMPANION熱氣球，轉頭由KAWS與sacai攜手打造的聯名系列亦快將登場。系列男女裝服飾均採用sacai主理人阿部千登勢標誌性的解構剪裁演繹，層次感豐富的配襯依家呢個天氣睇確實有啲熱，但多款軍事風格的大褸及長裙等等加入KAWS創作的繽繽圖案後的確生色不少，加埋有「XX」標誌提升辨識度，就算家下天氣熱到爆，一樣可以勾起大家的購物欲。

此外，KAWS x sacai聯名系列另一焦點就係將會推出一款三方聯名Nike Blazer Low，設計與之前推出的LDWaffle、Blazer Mid及VaporWaffle一樣，同樣用上拼貼手法、雙層鞋舌及重疊Swoosh細節演繹，而顏色配搭亦呼應系列服飾設計，白色中底近鞋頭外側位置更壓上「XX」標誌凸顯三方聯名的獨特身份，相信正式開售時必定引起波鞋迷爭相搶購。