生完細仔趕去照顧奶奶　章子怡陪汪峰走出喪母痛

有「國際章」之稱的內地一線女星章子怡，對老公汪峰和前妻所生的女兒視如己出，故被封為「絕世好後母」，但原來她更是「舉世好媳婦」。話說當她誕下細仔時，汪峰母親病重入院，子怡不忍老公日夜在醫院陪伴母親，又擔心奶奶的病情，就算自知高齡產子需要特別多休息，都寧願將寶貝仔交給保母，和汪峰分日、夜更輪流到醫院照顧汪母。

子怡的孝心令奶奶相當感動，見子怡為自己日夜操勞，曾含淚對乖媳婦說：「對不起，是我身體不好，不僅不能幫你照看孩子，還拖累了你。」而子怡喊住反安慰她：「媽，沒事兒的，您安心養病，家裏有我呢。」

陪伴是最好的「良藥」，在子怡悉心照料下，半個月後見汪母的病情有好轉，她就接奶奶回家休養，方便照顧之餘，又可讓老人家更有機會見兩粒孫，不過半個月後，汪母病情轉差，在臨離世前，曾拉着子怡的手道謝：「我已到生命的盡頭，這輩子汪峰遇到你是他最大的福氣，也是我的福氣，謝謝你陪我走完這生命的最後一程。熙熙（汪峰和前妻所生的女兒）在你的照顧下也變得自信，你是個好兒媳，好母親。」

汪峰去年喪母後，曾一度意志消沉，子怡為鼓勵老公振作，和大女兒、細女兒策劃「爸爸笑一個」活動，令老公漸漸走出痛失至親的陰霾。在汪峰眼中，子怡不僅是美麗溫柔體貼的賢妻，更是無所不能的超能媽媽。