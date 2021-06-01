荷里活溝女王華倫比堤　有過幾多女人？

84歲美國男星華倫比堤（Warren Beatty）是荷里活一代溝女王，與他有過關係的名女人多不勝數！在2010年出版的傳記書中，作者Peter Biskind估計他一生與1萬2,775個女人上過床，不過華倫自己曾經否認。

這個數目聽起來或許誇張，不過單是與名女人曝光的關係，已經多達百多個，幾乎與他合作過的藝人都被收納在他戰績之中，包括女星珍芳達（Jane Fonda）、女星鍾歌蓮絲（Joan Collins）、女星妮妲梨活（Natalie Wood）、女星慧雲李（Vivien Leigh）、女星菲丹娜惠（Faye Dunaway）、女星高蒂韓（Goldie Hawn）、女星麗歌慧珠（Raquel Welch）、女星戴安姬頓（Diane Keaton），名模艾麗麥花遜（Elle MacPherson）、天后麥當娜（Madonna）、天后雪兒（Cher）等，甚至還有美國「第一夫人」甘迺迪遺孀積琪蓮，以及英國皇室成員瑪嘉烈公主！

雪兒曾於訪問中表示：「我識親嘅人，華倫都搞過。」華倫比堤鳥倦知還，到1992年與女星安納貝寧（Annette Bening）結婚，婚後育有4名子女。