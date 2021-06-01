疫情下補擺婚宴　駱胤鳴趕完場：感動都嚟唔切

「SIS樂印姊妹」成員駱胤鳴（烙印）於2019年12月27日在社交網宣布下嫁圈外男友「哈士彬」，原定於去年12月擺酒，可是遇上疫情及禁聚令而延期半年至昨晚（5月31日）舉行，喜宴上新娘子收到男家親友所送的8對龍鳳鈪及金鏈等賀禮，全身金光閃閃，擺酒前亦依足傳統有出門、行禮及簽婚書儀式。

新娘子接受訪問：「本身我哋想擺30圍，每枱12位賓客，但因為疫情，我哋跟足禁聚令每4人1枱，所以總共擺嗰10幾圍，全部要隔開晒，有啲賓客都話咗唔嚟，好似我老公嘅電台舊同事林盛斌咁，佢就話嚟唔到飲喜酒，但好畀面嚟咗觀禮，Mayanne（麥美恩）好好，拍完劇趕嚟觀禮，仲帶埋靚相機幫我影相，仲要多謝男家送咗好多金器，不過擔心會壓扁，所以我成晚唔敢郁。」

她又說在疫情下結婚、擺酒，感覺所有事都要快：「啲賓客好早嚟到加快咗進程，影相、食埋嘢都晚上10點就可以好開咁離席，我12點就返到屋企，從來未試過飲喜酒可以咁早完場。」又話因為結婚過程好快，所以很多感動位都來不及開心，她又說：「我寫咗首歌畀老公，但因為過程太快，佢嚟唔切開心，依家睇番啲相，先醒起擺咗酒，有個結婚實在感。」不過她最難忘出門時，母親對她的祝福，又說：「媽媽好感動，因為第一次嫁女，我爬咗家姐頭，佢希望我幸福時，講講吓就眼濕濕。」還有要多謝天公作美，因為期間曾下大雨，幸好到露天草場行禮時天空放晴，直至婚宴完畢後也沒落雨，方便賓客回家。

問到是否最期待通關離港度蜜月？她直認好心急：「因為要用啲飛行里數換機票，碌咗卡唔好蝕嘛，通關不停延期令我好緊張，我要帶埋老爺，奶奶，我阿媽一齊去旅行，順便度蜜月。其實我哋喺2019年12月27日已經簽咗紙結婚，今次再做一次係想滿足啲老人家同親友，佢哋都催我哋快啲擺酒，唔好再延期。」