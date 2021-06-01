有華裔猛料新歡　柴咲幸北海道開牧場傳好事近

39歲日本女星柴咲幸出道以來緋聞多多，曾與DA PUMP主將ISSA、男星妻夫木聰、前國腳中田英壽等型男拍拖，她與經營和牛生意的有米社長濱田壽人分手多年，近日覓得與同齡的華裔猛料新歡Feifei Hu，更與對方在北海道經營牧場「OUR HOME FARM」，隨時好事近。

據知柴咲幸的新歡Feifei Hu來頭不少，於上海出世的他，在日本早稲田大學及英國牛津大學攻讀哲學，精通中、英、日3國語言，曾獲英國王室聘用擔任皇儲查理斯的秘書官長達8年，現時居於日本。柴咲幸於2015年時赴英國拍攝電視台時，與男方結識後，十分仰慕男方才華。2人不但移居北海道，共同經營牧場，男方亦大方亮相柴咲幸的網上頻道節目，看來感情十分穩定。早前柴咲幸出席活動，便揚言希望與有共同理想的人，建立屬於自己的鳥托邦。

另一方面，去年離開効力多年的事務所獨立的柴咲幸，2016年開設網購公司「Les Trois Graces Inc.」做CEO，做有機服裝生意，但公司業績麻麻，資本額由去年從1.6億日圓（約1137萬港元）減至8500日圓（約603萬港元），今年剛出爐的財務報告，更錄得6800萬日圓（約483萬港元）虧損，要靠藝能界的工作補幫。