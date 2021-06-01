疫情關係，大家都習慣為家中的雪櫃儲存各類食材，近日坊間的品牌不時推出全新食材，當中不乏冷凍或急凍食品，只要一煮就食得，隨時可開餐。

高級宴客

冷凍食品通常給人的感覺是造型較簡單，只宜自私食不宜宴客。日本冷凍即食食品公司TASTING TABLE Japan Premium近日推出新的高級冷凍食品Z's MENU系列，標榜在家都嘆到高級冷凍美食。品牌選用不使用治療性化學物質、抗生素、生長激素及基因改造穀物飼料生產肉類， 另外還有多款海鮮和蔬菜等食材，以中西日的烹調手法製作後再急速冷凍，菜式包括有俄羅斯酸奶燉牛肉、原雙印度烤雞腿咖喱、蜜汁豬肩肉、各式串燒、秘製糖醋肉等50多款選擇，只要簡單加熱和擺盤，便變成一道高級菜式。

彈牙章魚

彈牙美味的章魚，無論作冷盤或熱食均可，是不少人的心頭好。網店 WP at Home近日推出2款來自澳洲的費裏曼圖章魚。天然野生捕獲的章魚，經冷凍技術處理，可用來水煮、蒸煮、直空慢煮或燒烤等，肉質柔軟。不想浪費時間，可以選擇另一款加熱即食費裏曼圖（Fremantle）章魚，章魚已預先加辣椒、蒜頭、番荽和牛至蒸熟再真空包裝，即開即食，用來佐酒很方便。

滋味醬汁配肉丸

在家煮碗麵，又或吃火鍋，必定會配丸類，平常吃的不外是豬肉丸、牛丸和貢丸等，煮熟後蘸辣椒豉油來吃。近日鴻福堂和大埔振興肉丸合作，推出明太子芝士醬汁墨丸及沙嗲蝦米醬汁貢丸，前者味道香濃，又滲出墨魚的鮮香，芝味滿滿。後者配上加入蝦米的沙嗲汁，彈牙濃郁，很有茶餐廳風味。