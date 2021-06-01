東冲有料到：7月1日泰國布吉島開放迎遊客

說了很久的布吉島沙盒計劃（Sandbox Scheme），似乎真的要落實了！

儘管現時泰國每天平均有3,000多人確診新冠肺炎、約20多人因此病逝，但布吉島的情況卻相當樂觀，上星期確診數字曾經清零，雖然也有零星的確診個案，但可見控制得十分不錯。尤其是根據泰國政府所講，島上有一半人口已接種了疫苗，所以泰國政府及旅遊局對重開布吉島的旅遊事業可說是事在必行的了。

根據沙盒計劃所講，7月1日起全世界所有遊客只要已接種了兩劑疫苗，便可豁免14天隔離下前往布吉島旅遊，到島上待上7天更可到曼谷及其他地方，屆時泰國航空如無意外亦會有香港直航布吉島的班次。

雖然能投奔布吉的陽光與海灘，甚至可以順道前往曼谷，但不能忽略的是，旅遊完畢回港後會否需要隔離呢？如果需要的話，相信想出發旅遊的話還是有一定難度，試問有誰會願意為旅遊而接受隔離呢？幸好，距離7月1日還有約1個月的時間，希望全世界的疫情都好轉過來，港府能夠減少甚至免除隔離，那就Very Good了。

疫情由上年發展到現在，布吉島的旅遊業可謂損失慘重，不少五星級酒店已暫停營業，希望這次的沙盒旅遊可以積少成多，像沙丘般愈積愈多，將失去了的旅遊業重新構建起來，當地靠旅遊為生的市民生活可重回正軌，被困在香港多時的朋友也可再度出發，感受一下當地的陽光及新鮮空氣。還有約一個月便啟動的沙丘計劃，讓我們拭目以待吧。

胡慧冲