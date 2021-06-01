第4代Jazz Crosstar　親民慳油SUV

本田(Honda)Jazz向來是慳油、實用、襟揸、抵玩的日常代步車之選，自2001年首代推出，轉眼20年，並已進化至第4代。抵港新一代Jazz備有3個版本，除了升級版EX，還有混能版e:HEV及SUV版Crosstar，率先提供拍攝的為後者。相較於EX和e:HEV，以SUV設計為本的Crosstar車身高度設定稍多30mm，具備有別於歷代型號的升高離地距及車頂行李架等，賣相年輕討好。

全新第4代Jazz配備較上代提升13%剛性的車架，無論在撞擊力吸收和減輕路噪方面的表現都提升不少，令行車穩定性、舒適性和安全性全面升級。Jazz Crosstar的動力規格跟升級版EX相同，搭載1.5L 直四i-VTEC引擎，最大馬力及扭力分別121ps及145Nm，搭配CVT無段變速波箱，廠方公布平均耗油量17.2km/L(NEDC)。值得一提是，Crosstar全車座椅均採用了防水纖維包裹。此外，EX版沒有的真皮軚環、波棍、車頂行李架及LED前置霧燈，在Crosstar身上皆屬標準配備。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四i-VTEC

容積：1,498c.c.

最大馬力：121ps/6,600rpm

最大扭力：145Nm/4,300rpm

傳動：CVT無段變速

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）實碟

平均耗油量：17.2km/L(NEDC)

車身體積：4,090×1,725×1,565mm（長×闊×高）