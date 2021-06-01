重溫《食神》情節　莫文蔚重新演繹《初戀》

歌手莫文蔚（Karen）演繹多首電影歌曲作品中，令觀眾印象最難忘的，必有電影《食神》的《初戀》，在即將推出的Visual Album《The Voyage》中， 她重新演繹如初嘗戀愛的滋味。

在《食神》中，周星馳幻想與粉絲會面的情節，穿上校服在大街小巷尋覓芳蹤，背景音樂便是用上《初戀》，為了為畫面配樂，劇組邀請了有份在電影中飾演「火雞姐」的Karen重新灌錄，不過電影從未推出電影原聲大碟，時隔多年，她決定將《初戀》加入新專輯的的經典重唱名單內。

Karen望以一支Acoustic Guitar作伴奏帶出初戀的簡單純粹，歌曲繼續以邊拍MV邊現場收音方式收錄，這次與結他手一同坐上小艇拍攝，她笑言：「呢首歌嚟自80年代，當年扒艇仔都係情侶拍拖嘅指定活動，我同結他手喺艇上演唱嘅畫面，相信會喚起不少人拍拖時嘅難忘片段。」

在船上拍攝，總免有海浪令小艇載浮載沉而過分搖晃，導演特別安排水流較慢的水域拍攝，不過幸好她從不會暈船、車或飛機浪，不過導演窩心的安排，讓她全程投入演繹，也能擺出優雅的台風。

Karen覺得初戀是永恒，因為丈夫Johannes正就是她的初戀情人，2011年時她第二次拿到台灣金曲獎歌后的殊榮，興奮的在台上高呼：「我這次要好好慶祝一下，最好的慶祝方式就是今年我要結婚，然後最不可思議的是跟我17歲的初戀男朋友結婚！」上天給予微妙的緣分安排，「初戀」一詞在她心目中也蘊藏獨特的意義。