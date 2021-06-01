播音界鼻祖李我設靈　蕭湘：佢走得好安詳

香港廣播劇界「開山祖師」李我（原名李晚景）早前病逝，享年99歲，而今日（1日）於香港殯儀館設靈時，其家屬則向傳媒透露依中國傳統計法「天、地、人」合共加3歲，故享年102歲。由於李我生前沒有任何宗教信仰，故喪禮沒有宗教儀式，而火化後骨灰會採綠色殯葬，撒在紀念花園。而靈堂以白色簡潔為主，橫匾寫上「福壽全歸 」4字，遺照採用李我身穿西裝、打紅呔的舊照，93歲遺孀蕭湘所送心形花圈放在靈堂正中，兒子宗翰的花圈貼旁。靈堂設電視播放李我《香港八一》系列處境劇演出，以及生前受訪片段。

約下午4時30分左右，家屬安排傳媒入內鞠躬，遺孀蕭湘見記者即雙手合十以表謝意。原本不想受訪的她，最終表示：「有心，你哋唔使咁大陣仗。佢好彩走得好安詳，臨尾幾個月雖然不停進出醫院，但冇老人病，思路清晰，仲好想食嘢，不過我同佢講淨係食得糊仔。多謝大家，佢由後生到依家都好敬重你哋咁幫手。」李我明早9時30分大殮，10時半辭靈後遺體隨即移送往歌連臣角火葬場火化。

另外，汪明荃、羅家英、胡楓、譚倩紅，及「蘇小姐」梁碧玲紛紛送上花圈弔唁，而阮兆輝、鄧英敏及洪朝豐現身靈堂，向李我家人慰問。洪朝豐逗留約1小時後離開，他說：「我本身唔識李我叔，但教我南音寫作嘅老師溫志鵬同佢相熟，我係陪老師嚟嘅，當然我都好尊重李我叔。」問到他健康情況如何？他回頭表示：「多謝關心。」他全程說話清晰，精神不錯。