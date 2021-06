《幻險森林奇航》改編主題樂園　出櫃惹風波

不少以電影為主題的主題樂園,都是電影大紅後設計,不過迪士尼反其道而行之,先有主題樂園,後有改編電影,成績有好有壞,大收的有奇幻海盜主題的《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)系列,失收的有科幻未來主題的《明日世界》(Tomorrowland)。

最新一套改編自主題樂園的電影是《幻險森林奇航》(Jungle Cruise),由主演過《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)的動作男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)擔正。故事內容顧名思義,當然是講述森林歷險,與各種危險動物以及敵對探險隊大鬥法。

以保守聞名的迪士尼,繼2017年真人版《美女與野獸》(Beauty and the Beast)後,第2次安排同性戀角色出場,其中飾演女星Emily Blunt角色弟弟的諧星Jack Whitehall將有出櫃場面,比《美女與野獸》的隱晦暗示似乎更為明顯。

雖然看起來很左翼很進步,不過由於Jack本身是異性戀者,亦引起部份撐性小眾團體的不滿,因為他們認為要演一個同性戀者,必須在現實中是一個同性戀者。當然,這個論調亦不是每個人都認同,有網友指演戲就是演戲,反問是否要請外星人來演外星人?