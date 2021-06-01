《幻險森林奇航》改編主題樂園　出櫃惹風波

不少以電影為主題的主題樂園，都是電影大紅後設計，不過迪士尼反其道而行之，先有主題樂園，後有改編電影，成績有好有壞，大收的有奇幻海盜主題的《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列，失收的有科幻未來主題的《明日世界》（Tomorrowland）。

最新一套改編自主題樂園的電影是《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），由主演過《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）的動作男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）擔正。故事內容顧名思義，當然是講述森林歷險，與各種危險動物以及敵對探險隊大鬥法。

以保守聞名的迪士尼，繼2017年真人版《美女與野獸》（Beauty and the Beast）後，第2次安排同性戀角色出場，其中飾演女星Emily Blunt角色弟弟的諧星Jack Whitehall將有出櫃場面，比《美女與野獸》的隱晦暗示似乎更為明顯。

雖然看起來很左翼很進步，不過由於Jack本身是異性戀者，亦引起部份撐性小眾團體的不滿，因為他們認為要演一個同性戀者，必須在現實中是一個同性戀者。當然，這個論調亦不是每個人都認同，有網友指演戲就是演戲，反問是否要請外星人來演外星人？