本日日本：1日1組限定　京都寺院變身旅館

日本不少寺院都提供「宿坊」體驗，即為參拜者提供住宿，讓他們體驗修行。距離京都站約1小時車程的正曆寺，過去亦一直以「宿坊」形式向遊客提供住宿，最近「升呢」設立全球首間寺院內的旅館「Temple Hotel正曆寺」，並今日起正式開業，每天只招待一組客人。正曆寺位於京都府綾部市，擁有超過1,000年歷史，附近景色優美，從客殿可以欣賞到附近的河川及群山景色，房間由3間相連的和室組成，可以容納8人，房間歷史悠久，散發着古樸的風味，並保留了日本畫家伊藤溪水於100年前繪畫的隔扇。膳食方面，由於正曆寺住持玉川弘信有做廚師的經驗，他以佛教傳承的感謝和珍惜食材之心，以當地食材烹調出美味的料理，例如使用當地農場飼養的軍雞，將不同部位烹調成多款料理，將每個部位的特點充分運用。此外，亦可免費或付費體驗多達17種寺廟活動，例如竹林座禪、抄經、敲鐘等，洗滌心靈，讓你在繁忙的生活中平靜下來，房費1泊2食每人35,000日圓起（約HK$2,485）。

Temple Hotel正曆寺

地址：京都府綾部市寺町堂ノ前45

房租：1泊2食每人35,000日圓起（約HK$2,485）