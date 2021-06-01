焫焫焫焫焫焫著！散熱「涼」伴將冰川融化

Gear M105i採用可愛貓耳造型，絲打實鍾意。售價︰約HK$120

歌仔都有唱︰「焫焫焫焫焫焫著！」，天氣持續高溫，出街無散熱產品傍身，個人好易被太陽焫着，今次就同大家精選幾款，等大家戶外都可以涼夾爽！

貓耳造型

本地配件生產商CONVEN Life最近帶來兩款新式手提風扇，一款是Gear M105i，採用可愛貓耳造型，除可手提，仲提供防滑膠底部以供座枱。它採用USB供電，備有3段風速，同時可作上下360度風向調節，風向隨意吹送，啱晒兩口子拍拖時一起使用。

手提強風

另一款是Gear M109，尺寸較大達206 x 100 x 43mm，扇葉較闊，送風能力更強，亦可調校3段風力。它設有可拆卸座底，讓風扇既可手持，也可加裝底座以便放於枱面。特別一提，以上2款風扇均均通過GB4706.1-2005認証，安全有一定保證。

水冷加濕

出開芭蕉扇的共田，今年推出座枱型F22水冷風扇，除設有睡眠、自然及強勁3段風力外，還內置500ml水箱，每小時噴霧10至20ml，製冷同時加濕。它支援90°或360°搖擺送風，內置4,000mAH電池最長用到7小時。

一物三用

GM加強版2合1小風扇同時具備7葉送風、手機架及「尿袋」多個功能。摺疊設計容許前後調校，送風角度多變，而且運作聲浪低至25分貝。內置3,000mAh電池可使用8小時，僅重195g更可當作掛頸風扇。

胸帶冷氣

日本露營品牌LOGOS最近引入一款掛身式冷氣機，約重380g，可整個穿在衣服外，並提供胸帶以供調節出風位置。風量有3級，10,000mAh版本續航力長達58小時，適合長時間戶外使用。

伸縮冰壺

日本Thanko攜帶式冷風機只有水壺咁，放入冰粒或保冷劑，便即時吹出如冷氣般的涼快凍風。它提供3級風力切換，隨機更附有長650mm的伸縮軟管，可把凍風送到身體不同部位。

排汗風褸

嫌手提風扇要拎住太麻煩，Asics這款冷氣風褸Air ConditionWear就啱晒你，兩邊衣側各有1個風扇，將外界空氣帶進衣服內，從而帶動空氣流動，加速汗水蒸發達到降溫效果。備有S至2XL 5個尺碼及黑白2色。